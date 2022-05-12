Kaybolan demans hastası kadın köpeği sayesinde bulundu

ABD’de üç gündür aranan demans hastası kadın, köpeği sayesinde bulundu.

Fotoğaflar: Twitter

Teksas eyaletinde yaşayan 63 yaşındaki Sherry Noppe geçen hafta Max isimli labrador cinsi köpeğini gezdirmek için evden ayrılıp dönmeyince yetkililer arama çalışmaları başlattı.

Noppe üç günlük aramanın sonunda evinin yakınlarındaki 8 bin dönümlük arazide bulundu.

Polis açıklamasında arama kurtarma ekibinin ağaçlık alanda havlayan Max’in sesi sayesinde bulunduğu belirtildi. Ufak yarlar ve morluklar dışında kadının sağlık durumunu iyi olduğu, sussuz kaldığı için hastanede serum verilerek tedavi edildiği anlatıldı.

Arama çalışmalarına katılan bir yakını “Ona yaklaştıkça havlamaya başladı sanırım sahibini korumaya çalışıyordu. Dolayısıyla hayatını kurtardı” dedi.

“Üç gün boyunca yanından ayrılmamış, bu da ne kadar sadık olduğunu gösteriyor” diyen Noppe’un oğlu Justin, Max’i veterinere götürdüklerini ve sağlık durumunun iyi olduğunu anlattı.