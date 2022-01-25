Kayak merkezleri arasında kar kalınlığında birinci Kartalkaya

Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı, 210 santimetreyle Kartalkaya’da kaydedildi.

Kartalkaya. Fotoğraflar: AA

Türkiye’nin hemen hemen tüm bölgelerinde etkisini sürdüren kar yağışı kayak merkezlerindeki kar kalınlığını artırdı. Başta iki gündür özellikle ulaşımda ciddi aksamaların yaşandığı İstanbul olmak üzere çoğu kentte günlük yaşamı sürdürmek zorlaşırken yarı yıl tatilinin yağışlı havaya denk gelmesi nedeniyle kayak merkezlerinin ‘nüfusu arttı.’

Çok sayıda öğrenci aileleriyle kayak ve kızakla tatilin tadını çıkarıyor.

Palandöken.

AA’nın Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre kayak merkezlerindeki kar kalınlığı şöyle sıralandı:

Kartalkaya’da 210, Ovacık’ta 180, Denizli’de 160, Hakkari’de 144, Davraz’da 141, Palandöken’de 140, Kartepe’de 128, Uludağ’da 125, Eren Dağı’nda 119, Erciyes’te 115, Yıldız ve Ilgaz’da 109, Hesarek’te 103, Keltepe’de 94, Akdağ’da 92, Yıldıztepe’de 87, Hazarbaba ve Çambaşı’nda 80, Ergan’da 71, Zigana’da 70, Saklıkent’de 66, Mersivan’da 65, Sarıkamış’ta 63, Murat Dağı’nda 62, Elmadağ’da 65, Salda’da 49, Konaklı ile Yalnızçam’da 34 santimetre.