Kavurucu sıcakta domates mesaisi

Diyarbakır’ın Karacadağ yöresinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıkta domates kurutuluyor.

Fotoğraflar: AA

Tonlarca domates, kurutma alanında işçiler tarafından ikiye bölünerek beyaz örtülere serilip tuzlanıyor.

İşçilerin erken saatlerde başlayan mesaisi, gün batımına kadar sürüyor.

Kentte 40 dereceyi aşan sıcaklıkta işçilerin zorlu mesaiyle kuruttuğu domatesler ABD ve Avrupa ülkelerine ihraç edilecek.

Pizzanın başkenti İtalya’ya ihraç ediliyor

İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Ertan Atalar, sağlık açısından domateslerin hızlı bir şekilde kurutulması gerektiğini vurguladı:

“Hızlı şekilde kurutulmazsa küf ve mantar gelişiyor, domatesin kalitesi bozuluyor. Bu nedenle yüksek sıcaklık, düşük nem oranı olan bir bölgede kurutulması gerekiyor. Diyarbakır’da oldukça elverişli bir ortam olduğu için üç gün içerisinde domatesler kuruyor. Herhangi bir hastalığın gelişmesine izin verilmiyor.”

Atalar, kurutulan domateslerin Avrupa ülkelerine doğrudan ihraç edildiğini söyledi: “Genelde İtalya başta olmak üzere pizzanın çok tüketildiği yerlere ihraç yapılıyor. Pizza, sos ve meze yapımında kullanılan kurutmalık domates buradan tercih ediliyor.”

Diyarbakır kuru domateste ‘1 numara’

Girişimcilerden Muzaffer Işıklı, Manisa’dan gelerek kentte kurutmalık domates ürettiğini belirtti:

“Diyarbakır kuru domateste ‘1 numara’ oldu. Şu an kuru domatesin kalbi Diyarbakır’da atıyor. Diyarbakır’da üretilen domates, İtalya ve Almanya başta olmak üzere Fransa, ABD ve İngiltere’ye de ihraç ediliyor. Bu yıl İran’dan da müşterimiz var.”

Devletten destek çağrısı

Domates üreticisi İsmail Menek ise domatesleri haziran ortalarından itibaren hasat etmeye başladıklarını söyledi. Menek, girdi maliyetlerinin arttığını, devletten fide, ilaç ve gübre için destek beklediklerini belirtti.

Günde 150 kasa domatesi ikiye bölüyorum

Domatesin kurutulması işleminde görev alan kadınlardan Gülizar Sadak, annesi ve 6 kardeşiyle Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinden çalışmak için geldiklerini söyledi:

“Hava sıcak, rüzgar olmadığı zaman daha çok zorlanıyoruz. Daha önce İzmir’e çalışmaya giderdik. Orada rüzgar vardı, burada ise rüzgar esmiyor. Burası oraya göre daha sıcak. Günde 150 kasa domatesi ikiye bölüyorum.”

Suruç’tan gelen Kasım Bengi de Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 3. sınıf öğrencisi olduğunu, yazın kurutmalık domates mesaisine katılıp aile bütçesine katkıda bulunmaya çalıştığını kaydetti:

“45 derece sıcakta güneşin altında çalışmak zor. Sabah 04.00’te kalkıp saat 20.00’ye kadar çalışıyoruz.”