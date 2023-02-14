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Yaramazlara biraz batar!

Kavala: Depremzedeler için seferber olan tüm gönüllülere başarılar diliyorum

Tutuklu iş insanı ve insan hakları aktivisti Osman Kavala, “Depremzede kardeşlerinin acılarını paylaşmak ve hafifletmek için seferber olan tüm dayanışma gönüllülerine başarılar diliyorum” dedi.

Görsel: Ateş Alpar

Son güncellemeye göre depremlerde can kaybı 35 bin 418’e yükseldi.


Kavala, avukatları aracılığıyla gönderdiği mesajda Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6’lık yıkıcı depremlerle ilgili şunları dedi: “Yaşadığımız devasa felaketten sonra gelişen büyük sivil dayanışmanın, kardeşlik ruhuyla birlikte, eşit yurttaşlık anlayışının yaygınlaşmasına, insan hayatı ve insan haklarına yönelik duyarlılığın güçlenmesine büyük katkı sağlayacağına inanıyorum. Depremzede kardeşlerinin acılarını paylaşmak ve hafifletmek için seferber olan tüm dayanışma gönüllülerine başarılar diliyorum. Onların arasında olamamaktan büyük üzüntü duyuyorum.”

Gezi Parkı eylemlerini finanse ve organize etmekle suçlanan sanıkların yargılandığı davada Osman Kavala’ya ağırlaştırılmış müebbet, Mücella Yapıcı, Çiğdem Mater, Hakan Altınay, Mine Özerden, Can Atalay, Tayfun Kahraman ve Yiğit Ali Ekmekçi’ye 18’er yıl hapis cezası verilmişti. Kavala, bugün (15 Şubat 2023) itibariyle 1933 gündür hapiste.

Depremlerde can kaybı 35 bin 418’e yükseldi

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