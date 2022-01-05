Katili itiraf etti; öldürülen kadının cesedi sandıkta bulundu

Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde, 57 yaşındaki kadının cesedi evindeki sandıkta bulundu.
AA’nın haberine göre Malatya’da emniyete giden V.E. 17 Aralık’ta, Antalya’da, Saadet Tutkanç’ı çıkan tartışma sonucunda eliyle boğarak öldürdüğünü, cesedini de evdeki sandığa sakladığını belirterek suçunu itiraf etti.
Bunun üzerine Tutkanç’ın Muratpaşa ilçesi Üçgen Mahallesi’ndeki evine giden Antalya Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kadının cansız bedenini sandıkta buldu.
Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Tutkanç’ın cesedi, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
Otopsi işlemi tamamlandıktan sonra yakınlarına teslim edilen cenazenin Antalya’da toprağa verileceği, gözaltına alınan V.E.’nin Antalya’ya götürüleceği belirtildi.