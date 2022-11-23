Katar’da Brezilya eyalet bayrağını LGBTQ+ bayrağı sanıp müdahale ettiler; videosunu sildirdiler

Katar’da düzenlenen Dünya Kupası’nı takip eden ve bölgesel bir Brezilya bayrağı taşıyan bir gazeteci, bir kişinin müdahalesine maruz kaldı.

Fotoğraf: Victor Pereria/Twitter

Brezilyalı gazeteci Victor Pereira, Brezilya’nın ‘Pernambuco’ eyaletinin bayrağını taşıyordu. Bayrakta gökkuşağı, kızıl haç ve yıldız bulunuyor.

Reuters’a konuşan Pereira stadyum dışında, geleneksel beyaz elbise giyen bir adamın, elindeki bayrağı LGBTQ+ bayrağını zannederek bayrağı kapıp yere attığını ve üstünde tepindiğini söyledi.

Pernambuco bayrağı. (CRWFlags)

Pereria, olayı telefonuna kaydettiğini ama adamın telefonu elinden aldığını söyledi. Pereria, sonrasında bir polisin geldiğini ve olaya müdahale ettiğini dile getirdi. Polis, telefonu adamın elinden alıp ‘videoyu silmesi şartıyla’ gazeteciye geri verdi.

Pernambuco Valisi Paulo Camara, Twitter’da Pereira ile dayanışmasını dile getirdi.

Fotoğraf: Victor Pereria/Twitter

Dünya Kupası’nın Katar’a verilmesi, insan hakkı ihlalleri, eşcinseller konusundaki olumsuz tutumu, göçmen işçilere yapılan kötü muamele gibi gerekçeler nedeniyle tepki çekmişti. İnsan hakları örgütleri, ülkelerin katılmamasını istemiş, reklam yüzü olan, destek veren isimleri eleştirmişti.

Bazı Avrupalı takımlar, Katar’daki insan hakkı ihlallerini protesto etmek için kaptanlarının gökkuşağı renginde ‘OneLove’ kol bandı takacağını açıklamış ama FIFA’nın tehdidinden sonra geri adım atmıştı.

İki gün önce de bir gazeteci, gökkuşağı bulunan bir tişört giyerek stadyuma girmek istemiş ama kendisi kısa bir süre dışarıda bekletilmişti.

FIFA, dün de yakasında ‘Love’ (Aşk) yazan Belçika’nın deplasman formasını yasaklamıştı.