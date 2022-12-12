Katar’da bir gazeteci daha ‘aniden’ öldü

Katar’da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası’nda ABD’li gazeteci Grant Wahl’ın ardından Katarlı fotomuhabir Khalid al-Misslam da ‘aniden’ öldü.
Gulf Times’ın aktardığına göre Al Kass TV için çalışan fotomuhabir Khalid al-Misslam Pazar günü öldü.
Gazetecinin ölüm nedenine ilişkin henüz bilgi verilmezken, Al Kass TV sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ölüm haberini doğruladı:
“Al-Kass kanalları, Yaratıcılık Departmanı’nda fotoğrafçı olan Khaled Al-Musallam’ın yasını tutuyor.”
2022 FIFA Dünya Kupası’nın yarı finalinde Arjantin ile Hollanda arasında oynanan karşılaşmayı takip ettiği sırada aniden fenalaşan 48 yaşındaki ABD’li gazeteci Grant Wahl de ölmüştü.
Wahl, Katar’da giydiği gökkuşağı tişörtü nedeniyle ABD-Galler maçını izlemek için stada alınmamasıyla gündeme gelmişti.