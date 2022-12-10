Katar’da giydiği gökkuşağı tişörtüyle tanınıyordu: Hollanda-Arjantin maçını takip eden gazeteci öldü

2022 FIFA Dünya Kupası’nın yarı finalinde Arjantin ile Hollanda arasında oynanan karşılaşmayı takip ettiği sırada fenalaşan 48 yaşındaki ABD’li gazeteci Grant Wahl öldü.

Katar’da düzenlenen organizasyonu takip eden 48 yaşındaki Wahl, Lusail Stadı’nın basın tribününde maçın uzatma bölümleri oynanırken fenalaştı. Sağlık ekiplerinin hemen müdahale ettiği gazeteci, tüm müdahalelere karşın kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.

U.S. Soccer, Wahl’ın ölümünden dolayı duyduğu üzüntüyü paylaştı: “Grant, futbolu hayatının merkezi haline getirdi. Onun ve parlak yazılarının artık bizimle olmayacağı için yıkılmış durumdayız.”

U.S. Soccer Statement On The Passing Of Grant Wahl: pic.twitter.com/CBp1mCK1mQ — U.S. Soccer (@ussoccer) December 10, 2022

Wahl’ın eşi Celine Gounder de U.S. Soccer’ın paylaşımını alıntılayarak, Wahl’ın ölümünden ötürü kendisine taziye mesajı ileten herkese teşekkür etti ve ‘Şoktayım’ dedi.

I am so thankful for the support of my husband @GrantWahl's soccer family & of so many friends who've reached out tonight.



I'm in complete shock. https://t.co/OB3IzOxGlE — Céline Gounder, MD, ScM, FIDSA 🇺🇦 (@celinegounder) December 10, 2022

Wahl, internet sitesindeki bir yazısında az uyku, yüksek stres ve çok çalışma nedeniyle kendini iyi hissetmediğini, bu nedenle FIFA Basın Merkezi’ndeki sağlık kliniğine gittiğini ve bronşit olduğunu paylaşmıştı.

Wahl 6 Aralık’ta yayımlanan bir podcastte de kendini iyi hissetmediğini söylemiş ve şikayet etmişti: “Göğsümde korkunç bir sıkışma ve baskı hissediyorum. Kendimi de çok kötü hissediyorum.”

Wahl’ın iş arkadaşı Tim Scanlan ise Reuters’a verdiği demeçte, maçın uzatmaları sırasında Walh’ın ‘akut solunum yetersizliği yaşıyor gibi göründüğünü’ söyledi. Scanlan, Wahl’ın sedyeyle hastaneye götürüldüğünü fakat hastaneye götürülmeden önce stadın basın mensuplarına ayrılan bölümünde hayatını kaybettiğini açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Ned Price de bakanlığın Walh’ın ailesiyle yakın iletişim içinde olduğunu bildirdi.

Gökkuşağı tişörtü giydiği için maça alınmamıştı

Öte yandan Wahl, Katar’da giydiği gökkuşağı tişörtü nedeniyle ABD-Galler maçını izlemek için stada alınmamasıyla gündeme gelmişti.

Just now: Security guard refusing to let me into the stadium for USA-Wales. “You have to change your shirt. It’s not allowed.” pic.twitter.com/TvSGThMYq8 — Subscribe to GrantWahl.com (@GrantWahl) November 21, 2022

Twitter hesabından açıklama yapan Wahl, güvenlik güçlerinin stada girmesine izin vermediğini söyleyerek şunları yazmıştı: “Güvenlik görevlisi ABD-Galler için stadyuma girmeme izin vermiyor. ‘Tişörtünü değiştirmelisin. Buna izin veremeyiz’ dediler.”

Telefonunu güvenlik görevlileri tarafından zorla elinden alınan ve 25 dakika boyunca gözaltında tutulan Wahl’ın daha sonra stadyumda maçı izlemesine izin verilmişti.

Eric Wahl: Abim öldürüldü

Wahl’un kardeşi Eric Wahl İnstagram hesabından yayımladığı videoda abisinin öldürüldüğünü iddia etti:

“Abim Dünya Kupası’nda üzerinde gökkuşağı olan tişörtü benim için giymişti. Bana ölüm tehditleri aldığını söylüyordu ve sağlıklıydı. Abimin öldürüldüğünü düşünüyorum.”