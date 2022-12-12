Katar şeyhine sattığı ‘antikanın’ sahte olduğunu kabul etti

Britanyalı sanat tüccarı John Eskenazi, Katar şeyhi Hamad Bin Abdullah Al Sani’ye sattığı bilekliğin sahte olduğunu kabul etti.

John Eskenazi bilekliğin sahte olduğunu satış sırasında bilmediğini söyledi

Katar Şeyhi Hamad bin Abdullah el Sani, 2014 ve 2015 yılları arasında Britanyalı sanat tüccarı John Eskenazi’den ‘ye yedi ‘antika eser’ satın aldı.

Aralarında tanrı Dionysos’un oyulmuş bir başı, tanrıça Hari Hara’nın 1.9 milyon sterlinlik bir heykeli ve turkuaz ve granat işlemeli altın bir ‘yılan bileziği’ vardı.

Ancak daha sonra eserlerin orijinal olmadığını iddia ederek dolandırıldığı iddiasıyla dava açtı.

Eskenazi ise yılan bileziğinin sahte olduğunu kabul etti ancak satış sırasında bunu bilmediğini söyledi.