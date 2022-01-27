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Yaramazlara biraz batar!

Katalonya’da, ‘büyü yaptıkları’ gerekçesiyle idam edilen yüzlerce kadın affedildi

İspanya’ya bağlı özerk bölge Katalonya’da, 15-18’inci yüzyıl arasındaki süreçte ‘büyü yaptıkları’ gerekçesiyle idam edilen yüzlerce kadın resmen affedildi.

Fotoğraf: Reuters (arşiv)

Katalonya Parlamentosu’nun milletvekilleri işkence edildikten sonra idam edilen kadınların affedilmesini öngören teklifi kabul etti.


İspanya’daki tarihçiler, Katalonya’nın idam konusunda en kötü karneye sahip bölgelerden biri olduğuna dikkat çekerken, yasa tasarısını hazırlayan siyasiler, 300 yıllık süreçte idam edilen 700’ü aşkın kadının adını belirlediklerini, araştırmaların sürdüğünü söyledi.

Barcelona Üniversitesi’nin öğretim üyelerinden tarihçi Pau Castell, verimli mahsül alınmaması, çocuklarının ani ölümü gibi kötü ve olumsuz şeylerin arkasında ‘büyü’ olduğunun düşünüldüğünü söyledi.

Bağımsızlık yanlısı solcu gruplar ise bu nedenle, çok sayıda kadının ‘sistematik zulmün’ kurbanı olduğunun altını çizerek bazılarının isimlerinin sokaklara verilmesini talep etti.

İskoçya, İsviçre ve Norveç’te, Katalonya’daki resmi affa benzer adımlar atılmıştı.

Avrupa’da, ‘büyü’ gerekçe gösterilerek on binlerce kadının öldüğü tahmin ediliyor.

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