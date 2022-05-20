Katalonya yeni uygulamayla hem evsizlere gelir sağlayacak hem izmaritlerden kurtulacak

Katalan hükümeti sokakları temizlemek ve evsizlere gelir sağlamak için yeni bir uygulama başlatıyor: Sigara izmariti getirene para verecek.

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Geri dönüşüm noktalarında bir pakete karşılık gelen izmarite 4 avro ödenecek.

Katalan Atık Ajansı Başkanı Iscaac Preaire “İzmaritlerin yaklaşık yüzde 70’inin yere atıldığı ve denize sürüklendiği mevcut duruma bir son vermek istiyoruz” dedi.

Avrupa Birliğine göre sigara izmaritleri Avrupa sahilerinde bulunan ikinci en yaygın tek kullanımlık plastik. Çevre örgütü Ocean Conservancy denize atılan bütün çöpler arasında sayıca en fazla olanların sigara izmaritleri olduğunu söylüyor.

Bir araştırmaya göre çevreyi kirleten 4,5 trilyon izmarit olduğu tahmin ediliyor. Filtrelerde bulunan plastiğin çözünmesi 10 yıl sürüyor.