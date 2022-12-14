Kasımda 200 TL basımı rekor kırdı

Enflasyonda rekor oranları gören Türkiye’de kasımda en büyük banknot olan 200 TL banknotlarının sayısı iki katına çıktı.

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Türk Lirası bu sene dolar karşısında yaklaşık yüzde 29 değer kaybederken, enflasyon yüzde 85’e kadar ulaşarak rekor kırdı.

Bu durum ödemelerde 5, 10 ve 20 TL’lik banknotların yetersiz kalmasına neden oldu. Hatta bu durum 500 TL’lik banknotlar için hazırlık yapıldığı iddialarının ortaya çıkmasına neden olmuştu.

Bloomberg’in haberine göre kasımda 200 TL’lik banknotların sayısı neredeyse iki katına çıkarak basımların başladığı 2009’dan bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.