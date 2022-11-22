OECD’nin Türkiye beklentisi: Düşük büyüme, yüksek enflasyon

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), 2022 için Türkiye’nin ekonomik büyüme tahminini geçen aya göre yüzde 5,4’ten yüzde 5,3’e düşürdü.

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OECD raporunda, Türk ekonomisi ve küresel ekonomi için 2023’teki büyüme beklentilerini sırasıyla yüzde 3 ve yüzde 2,2 seviyesinde sabit tuttu. Kurum, Türk ekonomisinin 2024’te yüzde 3,4 büyümesini bekliyor.

Türkiye’de enflasyonun düşmesini ama yüzde 40’ın üstünde kalmasını bekleyen OECD, enflasyonun 2022 sonunda yüzde 73,2 olmasını bekliyor.

Raporda, 2023 sonunda enflasyonun yüzde 44,6’ya ve 2024’te yüzde 42,1’e gerileyeceği tahmin edildi. Türkiye’de işsizliğin de 2023’te yüzde 10’un üzerinde kalacağı öngörüldü.