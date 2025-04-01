Kasalar dolusu domates çöpe dökülmüştü: Para cezasının ardından bir de inceleme

Çorum Belediyesi kasalar dolusu domatesi çöpe döken pazarcı ve ürün sahibi hakkında inceleme başlattı.

Fotoğraf: @crmbelediyesi / X

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, 26 Mart’taki pazar denetiminde bazı tezgahların ön kısmında taze, arka kısımdaysa çürük ürünler bulunduğu için pazarcıları uyardı. Pazarcı Z.R. tepki olarak kasalarca domatesi çöpe döktü. O anları kayda alan kişininse “Dök, dök! Kimse ucuza yemesin” dediği duyuldu.

Çorum’da Z.R. adlı bir pazarcının, domatesleri vatandaşa daha uygun fiyata satmak yerine tepki olarak çöpe döktüğü görülmüştür. Kişi hakkında Çorum Ticaret İl Müdürlüğümüz tarafından inceleme ve işlem başlatılmıştır. Yapılan inceleme neticesinde, bu eylemin piyasada:

•Darlık… pic.twitter.com/goX5J6OszD — MAHMUT GÜRCAN 🇹🇷 (@mahmutgurcan) March 31, 2025

Görüntüleri X’ten paylaşan Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, Z.R. ve mal sahibi Y.I.’ya 1,4 milyon liradan 17,2 milyon liraya kadar ceza kesileceğini duyurdu.

Tahsis belgesinin iptali de gündemde

İkiliye Çorum Belediyesi de usulsüz ve izinsiz imha nedeniyle cezai işlem başlattı.

Aşgın ikilinin tahsis belgesinin iptalinin belediye meclisine sunulacağını açıkladı.