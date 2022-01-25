Kasada karşılaştığı kadının bebeğini 500 bin dolara ‘satın almak’ istedi

ABD’nin Texas eyaletindeki bir markette, bir müşterinin bebeğini 500 bin dolara (6,77 milyon lira) satın almaya çalışan kadın gözaltına alındı.

Fotoğraf: New York Post

Crockette kentindeki bir Walmart şubesinde, kasada karşılaştığı kadının kucağında bir yaşındaki oğlunu gören Rebecca Taylor (49), onun sarı saçlarını ve mavi gözlerini överek ‘fiyatının ne kadar olduğunu’ sordu. Bebeğin annesi güldü ve çok şaşırdı. Ancak Taylor, o şaşkınlığını üzerinden atamadan şaka yapmadığını, aracında 250 bin dolar (3,38 milyon lira) olduğunu, bebeği ‘satın alabileceğini’ söyledi.

Kadın durumu güvenlik görevlilerine bildirdi. Yanında başka bir kadın olan Taylor marketi terk etti. Ancak, bebeğin annesi dışarı çıktığında onu otoparkta bekliyordu.

Taylor ‘teklifi yükseltti.’ Oğlu için 500 bin dolar ödeyebileceğini ifade etti ve sonrasında oradan ayrıldı.

Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis Taylor’ı bulup gözaltına alındı. ‘Bebek satın almaya çalışmak’la suçlanan ve hakkında soruşturma açılan Taylor, 50 bin dolar (677 bin lira) kefaletle serbest bırakıldı.