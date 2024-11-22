Kartla yapılan ödemeler yüzde 78 arttı

Kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlarla ekimde yapılan ödeme tutarı önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 78 artarak 1 trilyon 488 milyar lira oldu.

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Bankalararası Kart Merkezi (BKM), Ekim 2024’e ilişkin verileri açıkladı.

Buna göre ekim itibarıyla Türkiye’de kredi kartı sayısı 127,8 milyon, banka kartı sayısı 193,1 milyon ve ön ödemeli kart sayısı 109,5 milyon oldu.

Söz konusu veriler geçen yılın aynı dönemiyle kıyaslandığında kredi kartı sayısı yüzde 12, banka kartı sayısı yüzde 4, ön ödemeli kart sayısıysa yüzde 28 arttı.

Geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12 artan toplam kart sayısı, ekimde 430,4 milyona ulaştı.

BKM’nin açıkladığı verilerden öne çıkanlar şu şekilde:

*Kartlı ödemelerin 1 trilyon 252,6 milyar lirası kredi kartlarıyla yapılırken, 204,8 milyar lirasında banka kartları, 30,6 milyar lirasındaysa ön ödemeli kartlar kullanıldı.

*Kredi kartıyla yapılan ödemeler ekimde, önceki yılın aynı ayına göre yüzde 83, banka kartıyla yapılan ödemeler yüzde 49, ön ödemeli kartlarla yapılanlarsa yüzde 97 arttı.

*Söz konusu kartlarla ekimde yapılan ödeme sayısı önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 12 artarak 1,63 milyar oldu.

*İnternetten kartlı ödemeler geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 82 artarak 432,1 milyar liraya yükseldi. İnternetten yapılan kartlı ödemelerin toplam içindeki payıysa yüzde 29.

*Kartlarla yapılan temassız ödeme sayısı da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20 arttı. Temassız ödeme tutarı söz konusu dönemde yüzde 93 artarak 472,6 milyar lira oldu. Ekimde mağaza içi yapılan her beş kartlı ödemeden yaklaşık dördü temassızdı.