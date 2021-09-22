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Yaramazlara biraz batar!

Kartal’daki kayıp lise öğrencisi ormanlık alanda ölü bulundu

İstanbul’un Kartal ilçesinde dört gündür kayıp 16 yaşındaki Arda Yurtseven, ormanlık alanda ağaca asılı halde ölü bulundu.

Fotoğraf: AA

AA’nın aktardığına göre 19 Eylül’de evinden çıktıktan sonra kendisinden haber alınamayan Kartal Köy Hizmetleri Anadolu Lisesi öğrencisi Arda Yurtseven’in ailesi, durumu polise bildirdi.


Çalışma başlatan ekipler, Yurtseven’in bisikletini Kartal Yakacık Yeni Mahalle’de buldu.

Yurtseven’in telefonunun en son Aydos Ormanı’nda sinyal verdiğini belirleyen ekipler, çalışmalarını bu bölgede yoğunlaştırdı.

Yurtseven’in bir ağaçta ipe asılı halde bulunan cesedi olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi için Kartal Doktor Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.

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