Karşıt bir fikri değiştirmenin yolu var mı?

Bağlantı Yasaları / Güçlü Bir Sosyal Ağ Kurmanın Bilimsel Sırları kitabının yazarı David Robson, basit konuşma teknikleri sayesinde insanların birbirlerine çok daha açık fikirli davranabileceğini söylüyor.

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Filozof Karl Popper, bilimdeki dogmaların tehlikeleri hakkında yazarken “Bilginin büyümesi tamamen fikir ayrılığına bağlıdır” der. Ama bu, ‘dünya görüşü’ne de uygulanabilir.

Bir fikir ayrılığını daha yapıcı bir şekilde sonlandırmanın bazı yolları var.

‘Bağlantı Yasaları / Güçlü Bir Sosyal Ağ Kurmanın Bilimsel Sırları’ kitabının yazarı David Robson, BBC’de yayınladığı makalesinde tartışma tekniklerini anlattı.

Buna göre yeni psikolojik araştırmalar, tartışmalı konularda daha yapıcı konuşmamıza yardımcı olabilecek basit konuşma teknikleri, insanların birbirlerine karşı çok daha açık fikirli davranabileceğini ortaya koyuyor.

Robson, tartışılan konuyla ilgili kişisel deneyimlerimizden bahsettiğimizde, insanların argümanlarımızı dinleme olasılığının önemli ölçüde daha yüksek olduğunu gösterdiğini belirtiyor.

Robson’un çalışmaları sırasında kendisini de şaşırtan ve birinin fikrini değiştirebilecek bazı iletişim stratejileri şöyle:

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Meraklı olun

Ciddi anlaşmazlıkların başlıca nedenlerinden biri, psikolog Ian MacRae’yle birlikte hazırladığı ve geçen yılın temmuz ile ağustos aylarında BBC.com okuyucularına sunduğu bir anketten oluşan son ‘Dostluk Çalışması’nda açıkça görüldü.

Çalışmanın bir bölümünde, katılımcılardan kendileriyle aynı fikirde olmayan biriyle, belirli siyasi veya sosyal konularda bir tartışmayı hayal etmeleri istendi. Daha sonra, her katılımcıya niyetlerinin ne olduğu soruldu: “Diğer kişiyi ikna etme niyetinde misiniz? Onlardan öğrenmeyi veya onlarla tartışmayı mı amaçlıyorsunuz?“

Katılımcılara ayrıca diğer kişinin niyetleri hakkındaki izlenimleri de soruldu.

1912 katılımcı, diğer insanları kendi bakış açılarına ikna etmeyi çok istediklerini ve bunun için çok fazla argüman aradıklarını söyledi. Aynı zamanda, karşısındaki kişinin farklı görüşleri anlamak ve öğrenmek için çok fazla şey istemelerini hafife aldı.

Robson, bir çatışmanın içinde bulduğumuzda, şunu hatırlamakta fayda olduğunu söylüyor: “Karşımızdaki kişi iyi niyetli bir tartışmaya bizim düşündüğümüzden daha açık olabilir ve biz de ona bunun gerektirdiği saygıyı göstermeliyiz.“

Karşımızdaki kişinin onun görüşlerine olan merakımızı hafife alabileceğini göz önünde bulundurarak, fikirlerine olan ilgimizi ifade etmek için daha fazla çaba sarf etmeliyiz. Öğrenme ve anlama konusundaki iyi niyetimizi göstererek onları savunmalarını düşürmeye teşvik etmeliyiz. Böylece dürüst bir fikir alışverişine daha açık olacaklar.

Bu, çoğu zaman doğru soruyu sormak kadar basittir.

2000’lerin sonlarında, Stanford Üniversitesi’ndeki Frances Chen ve meslektaşları, öğrencileri üniversitenin yeni bir sınav sistemi getirip getirmemesi gerektiği konusunda çevrimiçi bir tartışmaya davet etti.

Beklendiği gibi birçok öğrenci bu fikre tamamen karşıydı. En önemlisi, akranlarıyla sohbet ettiklerini düşünüyorlardı ama aslında karşılarındaki kişiler deney yapan insanlardı. Araştırmacılar, katılımcının deney grubunda mı yoksa kontrol grubunda mı olduğuna bağlı olarak değişen çok katı senaryoları takip ediyorlardı.

Konuşmaların yarısında deney yapanlar, öğrencilerden görüşlerini ayrıntılı olarak açıklamalarını istedi. Örneğin, bir öğrencinin argümanını dinleyip şöyle cevaplar verdiler: “Söylediklerinizle ilgilendim. Bunu neden düşündüğünüzü bana daha detaylı anlatabilir misiniz?” Diğer denemelerde konuşma, katılımcıların inançları ve düşünceleri hakkında daha fazla bilgi talebini içermiyordu.

Bu senaryodaki ufak bir değişiklikti ama tek sorunun eklenmesi bile katılımcılarda çok daha açık fikirli bir yanıt verme isteği uyandırarak, tartışmanın tüm tonunu değiştirdi. Örneğin öğrenciler, sohbete devam etmeye ve diğer kişinin argümanları hakkında daha fazla bilgi almaya daha istekliydiler.

Tek bir deneyin sonuçlarına biraz şüpheyle yaklaşabiliriz ancak Hayfa Üniversitesi’nden Guy Itzchakov ve meslektaşları yüzlerce katılımcının yer aldığı bir dizi çalışmada çok benzer sonuçlara ulaştı.

Bu tür konuşmalardan sonra katılımcıların “Konuşmadan sonra olayı yeniden değerlendirmem gerektiğini hissediyorum” gibi ifadeleri önemli ölçüde arttı. Bu da tartıştıkları konular hakkında daha düşünceli hale geldiklerini gösteriyor.

İnsanların inançları ve bu görüşlere sahip olma nedenleri hakkında aktif olarak soru sormak, savunmalarını düşürmelerine yol açar, böylece alternatif görüşlere karşı çok daha açık olurlar.

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Kişisel olun

Görüş alışverişinde bulunurken, konuyla ilgili birinci elden deneyimlerinizi paylaşmaktan korkmamalısınız. Hatta bu argümanınızı güçlendirebilir.

Kuzey Carolina Üniversitesi’nden Emily Kubin ve meslektaşları 251 katılımcıdan eşcinsel evlilik veya kürtaj gibi bir konu hakkındaki görüşlerini sunmanın en iyi yollarını tanımlamalarını istediklerinde, yüzde 56’sı gerçekler ve kanıtlarla konuşmayı seçerken, yalnızca yüzde 21’i kişisel deneyimini anlatmayı seçti.

‘Arkadaşlık Çalışması’nda da benzer kalıplar görüldü. İnsanlardan yedi ikna stratejisini derecelendirmelerini istediklerinde, ‘nezaket’ bir numaraydı, ardından ‘mantık ve akıl’ geldi. ‘kişisel deneyim’ beşinci sıradaydı.

Kubin’in deneyleri, kişisel deneyimi anlatmanın, ikna için etkili bir araç olabileceğini gösteriyor.

Araştırmada Kubin’in ekibi, 177 katılımcıdan vergi, kömür madenciliği veya silah kontrolü gibi konularda üç kişinin görüşlerini okumalarını ve ardından her bir kişiye olan saygılarını ve o kişinin rasyonalitesini derecelendirmelerini istedi. İlk duruşları ne olursa olsun katılımcılar, kişinin söz konusu konu hakkında kişisel deneyimi olduğunu bildiklerinde, önemli ölçüde daha yüksek puanlar verdiler.

Çevrimiçi kısa metinler okumak gerçek hayattaki karşılaşmalardan çok uzak görünebilir. Kubin ayrıca bunu silah kontrolüyle ilgili yüz yüze diyaloglarda da test etti ve üniversitenin yakınında yaşayan 153 yerel insandan oluşan bir örneklem kullandı. Sonuç olarak bir kez daha, görüşlerini tasvir etmek için kişisel bir deneyim kullanan kişi, sohbet ettiği kişiden daha fazla saygı gördü ve görüşlerinde daha rasyonel olduğu algılandı.

Elbette, herhangi bir istatistikle desteklenmeyen, tamamen öznel açıklamalara karşı dikkatli olmak gerekir ve bu konuda duygusal bir hikayeye aşırı güvenmek, diğer kişinin şüphelerini artırabilir. Ancak bu iki yaklaşımın birbirini dışlaması gerekmez ve ikisini birleştirirseniz bakış açınız daha iyi karşılanabilir.

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Nezaketinizi koruyun

Tartışmanız boyunca yalnızca konuştuğunuz kişiye karşı değil, aynı zamanda tartışmaya dahil olan kamu figürleri de dahil olmak üzere, herhangi bir başkası hakkında konuşurken de temel nezaket seviyesini koruduğunuzdan emin olmalısınız.

Winnipeg Üniversitesi’nden Jeremy Frimer ve Chicago’daki Illinois Üniversitesi’nden Linda Skitka’nın araştırmaları, kaba davranışların karşınızdaki kişiyi çok daha fazla yabancılaştırma olasılığının olduğunu ve hatta sizin bakış açınıza sahip insanları bile etkileyemeyeceğini göstermiştir.

Uzmanlar bunu, “Nezaketin hiçbir maliyeti yoktur ve her şeyi satın alır” diyen 18’inci yüzyıl İngiliz aristokratı Lady Mary Wortley Montagu’nun adını taşıyan Montagu İlkesi olarak tanımlıyorlar.

Özetle, bilim gösteriyor ki; sahici bir merak göstererek, kişisel deneyimlerinizi paylaşarak ve medeni bir tavır sergileyerek, bağlantı kurma potansiyelinize şaşırabilir ve bu süreçte daha akılcı bir dünya görüşü kazanabilirsiniz.