Romantik bir ilişkinin başında partnerinizle konuşmanızda fayda olan konuları ve bunların kariyerinizle neden çok yakından ilgilendirdiğini en işin otoritelerinden öğrenin.

Fotoğraf: Pexels

Kariyerinizle ilgili vereceğiniz en önemli karar ne olabilir? Stanford Üniversitesi profesörü Myra Strober ve kariyer danışmanı Abby Davisson bu soruya ‘kiminle evleneceğiniz’ diye cevap veriyor.

Üstelik bunu ilk söyleyen onlar değil. Milyarder yatırımcı Warren Buffett ve Facebook’u bir para kazanma makinesine dönüştüren eski yönetici Sheryl Sandberg de zamanında benzer ‘kariyer tavsiyeleri’ vermişti.

Evleneceğimiz kişi kariyerimizi belirleyecek, peki biz evleneceğimiz kişiyi nasıl belirleyeceğiz?

Büyük kararlar için akıllı yol haritası

Strober ve Davisson’ın birlikte yazdığı ‘Para ve Aşk: En Büyük Kararlar İçin Akıllı Bir Yol Haritası’ adlı yeni kitap yalnızca evlilik değil hayatı etkileyen her türlü büyük kararı akıllıca alabilmek için bir rehber niteliğinde. ‘İşten ayrılmalı mıyım?’ ‘Başka bir şehre taşınsam mı?’ ‘Hangi üniversiteye gitsem? ‘İkinci çocuğu yapsam mı?’ Yazarlar, karar alırken atacağımız adımlarla ilgili güvenilir bazı öneri ve yöntemleri sıralıyor.

Jeff Bezos’un karar verme yöntemi

Karar verme süreçleri gittikçe daha çok araştırmacının dikkatini çekiyor, dolayısıyla alandaki literatür zenginleşiyor. Psikolog olduğu halde çalışmalarıyla 2002’de Nobel Ekonomi Ödülü’ne layık görülen Daniel Kahneman ‘Hızlı ve Yavaş Düşünme’ bu konuda yazılmış en iyi kitaplardan biri.

Karar verme sürecini hakkında konuşmayı seven Amazon’un kurucusu Jeff Bezos’un yöntemi de işe yarar görünüyor: Bezos, geri dönülebilir kararlar alırken çok vakit ve enerji harcamamayı, yalnızca sonucunu değiştiremeyeceğiniz kararlar üzerinde uzun uzun düşünmeyi öneriyor.

Para meselesi de romantizme dahil

Tamamen geri dönülemez olmasa da önemli bir karar olan ‘evlilik‘ konusuna dönersek… ‘Para ve Aşk‘ın yazarları karar vermek için daha yakından tanışmak, bunun için de konuşmak gerektiğini söylüyor. Üstelik, ‘romantizm‘ çerçevesine çok uygun gibi görünmese de en para meseleleri de buna dahil.

Strober ve Davisson ‘üzerinden geçilmesinde fayda olan konuları’ da listelemiş. ‘Onu‘ bulduğunu düşünenler için aktaralım:

Birlikte yaşamak – evlenmek

Yakın vadede nerede yaşamak istiyorsunuz?

Ev işlerini nasıl bölüşeceksiniz? Gelirlerinizle, görevlerin nasıl bölüşüldüğü orantılı mı olmalı?

Kariyer ve para

Her iki kişinin kariyeri de eşit derecede önemli mi?

Bir partner kariyerine öncelik verirken, diğeri daha çok ev hayatına mı odaklanmak istiyor?

Bütçenizi nasıl yöneteceksiniz? Her şey herkesin mi olacak, kasalar ayrı mı tutulacak? Yoksa ikisinin arasında bir yol mu bulacaksınız?

Aile

Evlilik sizin için ne ifade ediyor?

Çocuk istiyor musun? Evetse ne zaman?

Çocuk yetiştirme konusundaki fikirleriniz neler?