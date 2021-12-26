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Yaramazlara biraz batar!

Karısını öldürüp evi ateşe verdi

Bursa’nın merkez Yıldırım İlçesinde, eşini bıçakla öldürüp evi yakan kişi yakalandı.

Fotoğraf: AA


AA’nın haberine göre Selimzade Mahallesi Kantar Sokak’ta Suriye uyruklu Muhammed R. (33) eşi Hibetullah El Muhammed El Nasır (33) ile henüz bilinmeyen bir nedenle kavga etti. Kavga sırasında evdeki ekmek bıçağını alan Muhammed R., kadını çocuklarının önünde bıçakla yaraladı.


Komşuların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekibi, yaralı kadına müdahale etmek istediği sırada elindeki bıçakla ekipleri engelleyip evi ateşe verdi.

Küçük oğlunu kucağına alıp sokakta dolaşan Muhammed R.’nin polis ekiplerince ikna edilip gözaltına alınmasının ardından itfaiye ekipleri yangına büyümeden müdahale etti.

Vücudunda yedi bıçak darbesi bulunan ve bir kısmı yanan kadın, itfaiye ekipleri tarafından evden çıkarılıp ambulansa alındı. 112 Acil Servis ekibinin hayatını kaybettiğini belirlediği kadının cansız bedeninin, savcının incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna götürüleceği bildirildi.

Ailenin dört ila 14 yaşlarındaki altı çocuğu geçici olarak polis ekiplerince gözetim altına alındı.

Şüphelinin ise emniyetteki ifade işlemleri sürüyor.

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