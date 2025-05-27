Karikatürist ve ressam Haslet Soyöz hayatını kaybetti

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) üyesi, karikatürist ve ressam Haslet Soyöz 70 yaşında hayatını kaybetti.

Fotoğraf: AA

TGC’nin açıklamasına göre Haslet Soyöz’ün cenazesi 28 Mayıs Çarşamba öğle namazının ardından Levent Afet Yolal Camisi’nden kaldırılacak.

Cemiyetin açıklaması şöyle:

“Gazetecilik mesleğine karikatürleriyle uzun yıllar başarıyla hizmet eden üyemiz Haslet Soyöz’ü kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz. Üyemiz Ayla Dündar Soyöz’ün eşi olan meslektaşımızın ailesine ve basın topluluğumuza başsağlığı diliyoruz.”

Haslet Soyöz kimdir?

Burdur’da 1955’de doğan Soyöz, Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü Resim Bölümü’nde ve İstanbul Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu Grafik Bölümü’nde okudu.

Mesleğe 1977’de Politika Gazetesi’nde başladı. Ardından Vatan, Çivi, Dünya, Cumhuriyet, Demokrat ve Milliyet gazetelerinde çalıştı.

Denizcilik tarihine isimlerini kahramanlıkla yazdıran 30 geminin portresinden oluşan ilk yağlı boya sergisi ‘Cennetin Gemileri’ni 2003’te Rahmi M. Koç Müzesi’nde açan Soyöz’ün karikatür ve resimleri, yurt içinde ve dışında çeşitli koleksiyonlarda yer aldı.

Türkiye Gazetecilik Başarı Ödülü ve 2023 Sedat Simavi Karikatür Ödülü sahibi Soyöz, evli ve bir çocuk babasıydı.