Kargo gemisi arızalandı: İstanbul Boğazı’nda gemi trafiği askıya alındı

Ukrayna’dan İstanbul’a seyir halindeyken dümeni arızalanarak karaya oturan bir kargo gemisi nedeniyle İstanbul Boğazı’nda gemi trafiği askıya alındı.

Fotoğraf: Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’nün açıklamasına göre ‘Lady Zehma’ isimli geminin Ukrayna’dan İstanbul’a seyir halindeyken dümen arızası nedeniyle karaya oturduğu ve Bebek Koyu’na demirlediği belirtildi.

AA’nın haberine göre açıklamada şunlar kaydedildi: “Lady Zehma adlı 173 metre boyundaki kargo gemisi için Kurtarma-5, Kurtarma-6, Kurtarma-9, Kurtarma-12, Nazım Tur römorkörlerimiz, KEGM-3, KEGM-5 botlarımız olay yerine sevk edildi. İstanbul Boğazı gemi trafiği askıya alındı.”