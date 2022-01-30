Karbonmonoksit gazından zehirlenen anne ve bebeği hayatını kaybetti; eşi ve kızı hastanede

Antalya’nın Serik ilçesinde, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen anne ve bebeği hayatını kaybetti, baba ve beş yaşındaki kızı ise hastaneye kaldırıldı.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre Kadriye Mahallesi’nde yaşayan Ferhat (41) ve Yasemin Yüceay’a (34) komşuları telefonla ulaşamayınca, evlerine gitti.

Kapıyı kimsenin açmaması üzerine polise ihbarda bulunuldu. Adrese gelen polis ekipleri anne ve bir yaşındaki bebeği Yasin’i yatak odasında, baba ve beş yaşındaki kızı İkra’yı da başka bir odada yerde hareketsiz halde buldu.

112 Acil Servis ekipleri anne ve bebeğinin hayatını kaybettiğini tespit ederken, baba ve kızı evde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Karantinadalarmış

Anne ve bebeğinin cansız bedenleri otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Ferhat Yüceay’ın bir otelde çalıştığı ve Covid-19 testinin pozitif çıkması nedeniyle üç gündür evde ailesiyle karantinada olduğu belirtildi.