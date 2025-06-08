Karayolları Genel Müdürlüğü bülteni: Bugün dikkat edilmesi gereken yollar

Karayolları Genel Müdürlüğü’nün (KGM) yol durumu bültenine göre yolların yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

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Kurban Bayramı tatili nedeniyle 10 Haziran Salı 00.00’a kadar (pazartesiyi salıya bağlayan gece) KGM sorumluluğu altındaki otoyollarla (Yap-işlet-devret yöntemiyle işletilenler hariç) 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinden geçişler ücretsiz.

İstanbul-Kocaeli yolunun 10-12’nci kilometrelerinde Gebze kavşağından otoyola giriş-çıkış yolları ve D100-07 yolunun enerji nakil havai hat sökümü çalışmaları nedeniyle her iki şeritte kontrollü olarak ulaşım kesintisi var. Bu nedenle sürücüler, trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeli.

Ordu-Ulubey-Gölköy yolunun 8-9’uncu kilometrelerinde heyelan, Antakya-Samandağ yolunun 4-5’inci kilometrelerinde Kuzeytepe FSK yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü devam ediyor.

Düzce-Zonguldak il sınırı-Ereğli-Zonguldak yolunun 54-55’inci kilometrelerindeki heyelan nedeniyle Ereğli istikametinde ulaşım tek şeritten ve kontrollü olarak sağlanıyor.

Köprübaşı-Demirci yolunun 29-40’ıncı kilometrelerindeki sanat yapıları, köprü ve üstyapı işleri sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önemli.

Aksaray-Ortaköy yolunun 15-16’ncı kilometreleriyle (Ortaköy Çevre Yolu bölgesi) 20-25’inci kilometrelerinde (Seksenuşağı-Yıldırımlar köyleri kesimi) yapım çalışmaları dolayısıyla trafik akışı kontrollü.

Çanakkale-Çan yolunun 21-23’üncü kilometrelerindeki altgeçit çalışmaları nedeniyle trafik servis yoluna yönlendiriliyor.

Direkli-Bedirli-Hanlı yolunun 20-24’üncü kilometreleri Sarısöğüt Köprüsü’nde bakım onarım çalışmaları sebebiyle ulaşım diğer köprüden iki yönlü ve kontrollü olarak sağlanıyor.

Giresun-Gümüşhane il sınırı-Kürtün-Torul yolunun 26’ncı kilometresindeki heyelan nedeniyle ulaşım tek şeritten sürüyor.