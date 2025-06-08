Karayolları Genel Müdürlüğü bülteni: Bugün dikkat edilmesi gereken yollar

Karayolları Genel Müdürlüğü’nün (KGM) yol durumu bültenine göre yolların yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
Kurban Bayramı tatili nedeniyle 10 Haziran Salı 00.00’a kadar (pazartesiyi salıya bağlayan gece) KGM sorumluluğu altındaki otoyollarla (Yap-işlet-devret yöntemiyle işletilenler hariç) 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinden geçişler ücretsiz.
İstanbul-Kocaeli yolunun 10-12’nci kilometrelerinde Gebze kavşağından otoyola giriş-çıkış yolları ve D100-07 yolunun enerji nakil havai hat sökümü çalışmaları nedeniyle her iki şeritte kontrollü olarak ulaşım kesintisi var. Bu nedenle sürücüler, trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeli.
Ordu-Ulubey-Gölköy yolunun 8-9’uncu kilometrelerinde heyelan, Antakya-Samandağ yolunun 4-5’inci kilometrelerinde Kuzeytepe FSK yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü devam ediyor.
Düzce-Zonguldak il sınırı-Ereğli-Zonguldak yolunun 54-55’inci kilometrelerindeki heyelan nedeniyle Ereğli istikametinde ulaşım tek şeritten ve kontrollü olarak sağlanıyor.
Köprübaşı-Demirci yolunun 29-40’ıncı kilometrelerindeki sanat yapıları, köprü ve üstyapı işleri sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önemli.
Aksaray-Ortaköy yolunun 15-16’ncı kilometreleriyle (Ortaköy Çevre Yolu bölgesi) 20-25’inci kilometrelerinde (Seksenuşağı-Yıldırımlar köyleri kesimi) yapım çalışmaları dolayısıyla trafik akışı kontrollü.
Çanakkale-Çan yolunun 21-23’üncü kilometrelerindeki altgeçit çalışmaları nedeniyle trafik servis yoluna yönlendiriliyor.
Direkli-Bedirli-Hanlı yolunun 20-24’üncü kilometreleri Sarısöğüt Köprüsü’nde bakım onarım çalışmaları sebebiyle ulaşım diğer köprüden iki yönlü ve kontrollü olarak sağlanıyor.
Giresun-Gümüşhane il sınırı-Kürtün-Torul yolunun 26’ncı kilometresindeki heyelan nedeniyle ulaşım tek şeritten sürüyor.