Karantina süresi bitmeden yolculuk yapan kişi ve otobüs firmasına toplam 8 bin 100 lira ceza

Kırıkkale’nin Delice ilçesinde, Covid-19 karantina süresi bitmeden yolculuk yapan kişiye ve otobüs firmasına toplam 8 bin 100 lira ceza kesildi.
Delice İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, denetim sırasında Tokat’tan İzmir’e giden yolcu otobüsünü durdurdu.
HES kodu sorgulamasında yolculardan 56 yaşındaki Ö.S’nin karantina süresinin devam ettiğini belirleyen ekipler, durumu il salgın denetim merkezine bildirdi.
Sorgulamada yolcunun karantina süresinin saat 00.00’da sona ereceği tespit edildi. Firmaya ve yolcuya ceza kesildi.
AA’nın aktardığına göre yolcu kent merkezinde bulunan bir yurda yerleştirildi.