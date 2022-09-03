Kara’nın öldürülmesine dair valilikten açıklama: Polisin ayağı takılmış

Mardin Valiliği, Midyat’ta polislerin öldürdüğü Adem Kara’ya ilişkin açıklamasında “Personelimiz takibe başlamış, bu sırada kaldırım taşına ayağının takılması sonucu silahı ateş almış” iddiasında bulundu.

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Adem Kara,1 Eylül’de polislerin ateş açması sonucu ölmüştü. Valilik, 3 gün sonraki açıklamasında polisin Kara’yı kovalarken ayağının kaldırım taşına takılması sonucu silahın ateş aldığını savundu.

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği açıklamada şunlar kaydedildi: “01.09.2022 günü Midyat Asayiş Büro Amirliği görevlilerimizce, Midyat Sanayi Mahallesi Cizre Caddesi’nde, suç kayıtları mevcut olan 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışma sırasında, Adem Kara isimli şahıs ekiplerimizden kaçmaya çalışmış, bunun üzerine personelimiz tarafından havaya ikaz atışı yapılmıştır. Şahsın kaçmaya çalışmaya devam etmesi üzerine personelimiz takibe başlamış, bu sırada kaldırım taşına ayağının takılması sonucu silahı ateş almış ve Adem Kara yaralanmıştır. Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Kara, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmiştir. Adem Kara’nın ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz.”