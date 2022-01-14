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Yaramazlara biraz batar!

Karamollaoğlu’nun sağlık durumu iyi; birkaç güne taburcu

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, sağlık durumunun iyi olduğunu, birkaç güne taburcu edileceğini duyurdu.

Fotoğraf: Facebook (Arşiv)

Covid-19’a yakalanan 80 yaşındaki Saadet Partisi lideri, 9 Ocak’ta Ankara Şehir Hastanesi’nde tedaviye alınmıştı.


Karamollaoğlu, sağlık durumuna dair Twitter hesabından şu duyuru yaptı: “Cenâb-ı Hâkk’a hamdolsun, sağlık durumum oldukça iyi; birkaç gün içinde inşallah hastaneden taburcu olacağım. Herkese sağlık, huzur ve bereket dolu günler diliyorum. Sağlıcakla kalın, Allah’a emanet olun.”

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