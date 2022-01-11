Covid-19’a yakalandıktan sonra hastaneye yatırılan Karamollaoğlu taburcu edilecek

Saadet Partisi Sözcüsü Birol Aydın, Covid-19 testi pozitif çıktıktan sonra hastaneye kaldırılan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun bir süre daha istirahat ettikten sonra taburcu edileceğini duyurdu.

Aydın, Twitter paylaşımında şunları kaydetti: “Genel sağlık durumu oldukça iyi olan genel başkanımız Temel Karamollaoğlu, bir süre daha hastanede istirahat ettikten sonra taburcu olacaktır. Bu süreçte kendilerine geçmiş olsun dileklerini ileten ve bir an olsun dualarını eksik etmeyen teşkilat mensuplarımıza ve toplumun her kesiminden vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Değerli genel başkanımız, kendisini merak eden, gelişmeleri yakından takip eden ve şifa temennilerini paylaşan herkese selam ve muhabbetlerini iletmektedir.”