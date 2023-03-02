Karakoldan ‘saray’a: Erdoğan, Prof. Ahmet Ercan’ı ‘buyur etmiş’

Bazı tweet’lerinden ötürü gözaltına alınan jeofizik mühendisi Prof. Dr. Ahmet Ercan, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın bilgi alışverişinde bulunmak için kendisini Dolmabahçe’deki ofisine ‘buyur ettiğini’ duyurdu.

Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan. (Twitter)

Malatya başsavcılığı, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgeye giden ve “İlk iki gün asker inmediği için korumasız kadınlara tecavüz edilmiş” ve benzeri paylaşımlarda bulunan Ercan hakkında soruşturma başlatmıştı.

Ercan, söz konusu paylaşımlarını tepkilerin ardından silse de ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik’ suçlamasıyla Elazığ’da gözaltına alınmış, saatler sonra adli kontrol şartıyla salıverilmişti.

Profesör, bu akşam da Erdoğan’dan ‘bilgi alışverişi’ için davet aldığını, gidip kendisini bilgilendireceğini duyurdu.