Karaca'dan bakan Işıkhan'a: Bu yağmaya neden sessizsiniz?

EMEP Genel Başkan Yardımcısı ve Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca, KFC ve Pizza Hut işçileri için Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan’a seslendi: “Bu yağmaya neden sessizsiniz?”

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ABD merkezli ‘Yum! Brands’ın, sahibi olduğu KFC ve Pizza Hut restoranlarının Türkiye’deki işletmecisi İş Gıda, ‘standartları karşılayamadığı’ gerekçesiyle franchise anlaşmalarını feshetmişti.

Karar sonrası restoranlar kapatılırken, İş Gıda 31 Ocak’ta konkordato başvurusunda bulunmuş, mahkeme üç ay süreyle geçici mühlet kararı vermişti.

Yaklaşık 7 bin personel de maaşsız işten çıkarıldıklarını belirterek işletmeciyi protesto etmişti.

Karaca konuyu X’ten “KFC ve Pizza Hut işçileri tazminatsız, güvencesiz ortada bırakıldı” diyerek yeniden gündeme getirdi.

Bakan Işıkhan’a “Bu yağmaya neden sessizsiniz?” diye soran Karaca’nın açıklaması şöyle:

* Yum! Brands, Türkiye’deki KFC ve Pizza Hut restoranlarını işleten İş Gıda ile olan anlaşmasını feshetti, yaklaşık 7 bin işçi haklarını alamadan işsiz kaldı.

* İşçiler fazla mesai, düşük ücret, iş güvenliği ihlalleri ve özellikle kadınlara yönelik ayrımcılık gibi ağır sömürü koşullarına maruz kalıyordu. Bu tablo aynı zamanda denetimsiz franchise sisteminin işçileri nasıl sahipsiz bıraktığının çarpıcı bir örneğidir.

Tazminatlar ne oldu?

* Yum! Brands çekildi, 7 bin işçi haklarını alamadı. Bakanlık bu mağduriyet için ne yaptı?

Konkordato sürecine müdahale ettiniz mi?

* İş Gıda konkordato ilan etti. İşçilerin hakları için bakanlık sürece dâhil oldu mu?

Franchise sistemi neden denetlenmiyor?

* Bu sistem işçiyi korumuyor. Bakanlık yeni düzenleme yapacak mı?

İş güvenliği ihlallerine göz mü yumuldu?

* Yangın çıkışları yok, ekipman yok, kazalar var. Bakanlık denetim yapti mi?

Kadın işçilere yönelik taciz ve ayrımcılık soruşturuldu mu?

* Taciz, mobbing, düşüklerle sonuçlanan ağır işler… Soruşturma açıldı mı?

Yum! geri mi dönüyor? Geçmiş ihlaller ne olacak?

* Şirket yeniden Türkiye’ye girmek istiyor. Geçmişin hesabı sorulacak mı?

Fast food sektöründe işçiyi koruyacak bir plan var mı?

* Sektör genelinde kronik sömürü sürüyor. Bakanlık özel bir eylem planı hazırladı mı?



