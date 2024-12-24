Karaarslan kazanmıştı: Koç Holding, Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı için imzaya çağrıldı

İş insanı Vahit Karaarslan 505 milyon dolar (yaklaşık 17 milyar 802 milyon lira) teklifle kazandığı Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı ihalesinden çekildi. Koç Holding ihale için imzaya çağrıldı.

Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı. Fotoğraf: AA

Denizcilik İşletmeleri AŞ’ye ait Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı’nın, 40 yıl süreyle ‘işletme hakkının verilmesi’ yöntemiyle özelleştirilmesi kararlaştırılmıştı.

Yat limanının özelleştirilmesi kapsamında 2021’deki ihaleyi Koç Holding kazanmış ama bu ihale daha sonra cumhurbaşkanı kararıyla iptal edilmişti.

Limanın özelleştirilmesi için 2022’de çıkılan ihaleyse yeterli teklif alınamadığından iptal edilmişti.

Özelleştirme İdaresi’nin İstanbul, Ankara ve Aydın’daki beş taşınmazın satışına ilişkin verdiği kararlar, Resmi Gazete‘de yayınlandı.

Buna göre İstanbul’un Kadıköy ilçesinde bulunan Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı’nın 40 yıllık işletme hakkı Vahit Karaarslan’a verilmişti.

Euronews’ün haberine göre iş insanı Karaarslan ihaleden çekildi. Koç Holding, 504 milyon dolarla ihalede en yüksek ikinci teklif veren olduğu için imzaya çağrıldı.

Koç Holding’in Kamuyu Aydınlatma Platformu’ndaki (KAP) açıklamasında bağlı ortaklığı Tek-Art’ın imzalaya çağrıldığı belirtildi. Açıklama şöyle:

“Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından bugün iletilen yazıda 15.09.2024 tarihli ve 32663 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 14.09.2024 tarihli ve 8967 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile ihaleye en yüksek teklif veren ilk üç teklif sahibinin onaylandığı ve ihale şartnamesi hükümleri gereği teklif sahiplerinin sırasıyla sözleşme imzalamaya davet edilmekte olduğu belirtilmiş olup, ihaleye 504 milyon dolar ile en yüksek ikinci teklifi veren teklif sahibi olarak Tek-Art 5 Şubat 2025’te sözleşme imzasına davet edilmiştir.

Konuya ilişkin değerlendirmelerimiz devam etmekte olup, önemli gelişmeler kamuya açıklanacaktır.”