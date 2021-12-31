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Yaramazlara biraz batar!

Kar yağınca çatıya çıkan inek, mahsur kaldı

Çin Halk Cumhuriyeti’ne bağlı özerk bölge İç Moğolistan’da, yolu açmak için karların kürekle binanın önüne yığılmasını fırsat bilerek çatıya çıkan bir inek karlar eriyince mahsur kaldı.

Fotoğraf: YouTube

Tongliao’da yaşayan ineğin sahibi ve çevredikler onu çatıda bir sağa bir sola yürürken görünce ne yapacağını şaşırdı. İnek, yoğun kar yağışı sırasında bina önünde toplanan kar yığınını rampa olarak kullanarak çatıya çıkmayı başarabilmiş ancak karlar eriyince aşağı inememişti.


İneğin 28 Aralık’ta çekilen görüntüsü YouTube’da paylaşıldı ve epey ilgi gördü.

Sahibi ve çevredekiler onu indirmenin yolunu ararken bir forklift (yük kaldırma aracı) getirdiler. Ancak inek aracı görünce aşağı inmeyi ‘reddetti.’ Kimi aşağıdan ucunda halat olan sopa uzattı, sahibi çatıya çıktı. Ancak inek ‘ikna edilemedi.’ Ve, kaçtı. Hem de bulunduğu çatıdan ayrılıp komşu binların çatısına!

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