Kâr vaadiyle 24 milyon lira vurgun: 157 yıl hapis

Kayseri’de kâr payı vaadiyle 64 kişiyi 24 milyon lira dolandıran M.A. 157 yıl altı ay hapis cezasına çarptırıldı.

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2022’de hayvan maması ve ilaçları üzerine şirket kuran V.A. ve kardeşi M.A. kâr vaadiyle dolandırıcılık ihbarı üzerine gözaltına alınmıştı. Şüphelilerin ev ve işyerlerindeki çok sayıda senet, sözleşme, doküman ve dijital materyale de el konmuştu.

AA’nın haberine göre Kayseri 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde duruşmaya tutuksuz yargılanan V.A. ve M.A. katılmazken avukatları hazır bulundu.

Savcı sanıkların ‘tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı’ suçundan cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, V.A.’ya 57 mağduru dolandırmaktan toplam 157 yıl altı ay hapis ve 350 bin lira adli para cezası verdi.

Firari M.A.’nın dosyası ayrıldı.