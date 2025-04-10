Kar uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yurdun bazı kesimlerinde kar, rüzgar ve zirai don bekliyor.

Ankara… Fotoğraf: AA

MGM’nin açıklamasına göre yarın Batı Karadeniz’de beklenen yağışların geceden itibaren etkisini artıracak, Bolu, Karabük, Kastamonu, Zonguldak, Düzce ve Bartın çevreleriyle Sakarya’nın doğusunda kuvvetli olacak.

Yağışlar, kıyı şeridinde kuvvetli yağmur ve karla karışık yağmur, iç kesimlerdeyse kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde görülecek.

Orta Karadeniz’de beklenen kar yağışının yarın öğle saatlerinde Samsun ve Ordu’nun iç kesimleriyle Amasya ve Tokat’ın yüksek kesimlerinde kuvvetli ve yer yer yoğun olacağı tahmin ediliyor.

İç Anadolu ve Batı Karadeniz’de yarın kuvvetli rüzgar ve fırtına da bekleniyor.

Yağışlar ve fırtına nedeniyle sel, su baskını, kar yağışı beklenen yerlerde buzlanma ve don, çatı uçması, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmeler, yüksek kar örtüsü olan yerlerde çığ riski, ulaşımda aksamalar ve tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkat gerekiyor.

Yurdu etkileyecek soğuk ve yağışlı havayla iç ve kuzey kesimlerde zirai don da görülecek.

Tarımsal faaliyetlerle uğraşanların, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından il ve ilçeler için hazırlanan sıcaklık tahminlerini takip etmeleri ve zirai don tehlikesine karşı tedbir almaları öneriliyor.