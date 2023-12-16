Kaptan bir anda yere yığıldı, Premier Lig maçı ertelendi

İngiltere Premier Lig’deki Bournemouth-Luton Town maçında yürekler ağza geldi.
Ligin 17’nci haftasında oynanan ve 1-1 eşitlikle devam eden mücadelenin 59’uncu dakikasında Lockyer, topla mücadelenin olmadığı bir bölgede yere yığıldı.
Sağlık ekipleri futbolcuya ilk müdahaleyi saha içinde yaptı. 29 yaşındaki oyuncunun, sedyeyle saha kenarına alınmasının ardından hakem kararıyla maça devam edilmedi.
AA’nın kulüp açıklamasından aktardığına göre oyuncunun hastaneye kaldırıldığı ve uyarılara tepki verdiği belirtildi.
İlk değil
Tom Lockyer, takımının geçen sezon mayıs ayında Coventry City ile oynadığı Premier Lig’e yükselme play-off finali maçında da yere yığılarak hastaneye kaldırılmıştı.
Kalp ameliyatı geçiren savunma oyuncusu, sağlık durumunun düzelmesinin ardından haziranda sahalara dönmüştü.