Kaptan bir anda yere yığıldı, Premier Lig maçı ertelendi

Gazetecileri Koruma Komitesi (CPJ) 7 Ekim’den bu yana en az 64 gazetecinin öldürüldüğünü açıkladı. Hamas’ın silahlı kanadı İzeddin Kassam Tugayları’nın 7 Ekim’de Gazze Şeridi’nden İsrail’e başlattığı ‘Aksa Tufanı’ saldırısının ardından İsrail resmi savaş ilan etmişti. O günden bu yana binlerce kişi hayatını kaybetti. CPJ’ye göre bu süreçte en az 64 gazeteci öldürüldü. 15 Aralık 2023 itibarıyla 57 […]