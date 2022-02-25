Kapıkule’den çıkan Ukraynalı TIR şoförü: Gönüllü olarak cepheye gideceğim

Türkiye’de bulunan Ukraynalı TIR şoförü Sergi Tshulia, cepheye gitmek için Kapıkule Sınır Kapısı’ndan çıkıp ülkesinin yolunu tuttu.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre Bursa’dan aldığı yükle Kapıkule Sınır Kapısı’na giden Tshulia, sıra beklememek için yetkililerden destek istedi.



Odessa yakınlarında yaşayan Tshulia, Türkiye’den ayrılmadan önce en kısa sürede Ukrayna’ya geçip ülkesi için savaşmak istediğini söyledi. Türk yetkililerin kendisine kolaylık sağladığını belirten TIR şoförü, “Kapıkule’den çıkışta Türk makamları bana yardımcı oldu. Ben eve gitmek istiyorum. Çıkış için bana destek verdiler. Teşekkür ederim” dedi.

Sergi Tshulia, Ukrayna’ya gidince ilk olarak çocuklarının Moldova’ya sığınmasını sağlayacağını sonra da askeri personel olan eşi gibi ülkesi için mücadele edeceğini belirterek şunları aktardı: “Cepheye gönüllü olarak gideceğim ve Ukrayna’nın bağımsızlığı ve özgürlüğü için savaşacağım. Eşim askeri personel. O şu anda görevde. Çocuklarım dedesinin yanında. Oradaki durum kritik ve kötü. Odessa’da patlamalar duyuluyor. Güney bölgelerde de çatışmaların devam ettiğini öğrendim. Bir an önce Ukrayna’ya ulaşmak istiyorum. En kısa sürede ülkeme dönüp görevime başlamak istiyorum.”