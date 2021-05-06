Kapıdaki pitbull köpekler de kumarbazları basılmaktan kurtaramadı

Nevşehir’de tam kapanmaya aldırmadan pitbulların ‘koruduğu‘ işyerinde kumar oynayan kişilere ceza yağdı.

Fotoğraflar: DHA (Temsili)

AA’nın aktardığına göre, il emniyet müdürlüğü ekipleri, bir işyerinde kumar oynandığını tespit etmesi üzerin adrese operasyon düzenledi.

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İşyerindeki 22 kişiye kumar oynamaktan 29 bin 392 lira, sosyal mesafe kurallarına uymamaktan 19 bin 800 lira, sokağa çıkma yasağını ihlalden 74 bin 800 lira ceza kesti. Bu kişilerden ikisine ayrıca yetiştirilmesi yasak köpek besledikleri gerekçesiyle 20 bin 868 lira ceza uygulandı.

İşyeri sahibi hakkında da ‘kumar oynanması için imkan ve yer sağlamak‘ suçundan adli işlem başlatıldı.

Polis, kumar oynamakta kullanılan iskambil kağıtları ve pullar ile iş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarına el koydu.