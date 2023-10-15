‘Kanun Hükmü’nde: Festival, ‘mazeret’ini açıkladı, yönetmen ‘bahane’ dedi

Ankara Film Festivali yönetimi, Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde sansüre uğrayan ‘Kanun Hükmü’ni belgeselini “İzleme linki kapalı olduğu için jüri tarafından izlenemedi” diye seçkiye almamış.

Nejla Demirci’nin kanun hükmünde kararnameyle (KHK) kamu görevinden çıkarılan doktor Yasemin Demirci ve öğretmen Engin Karataş’ın mücadelesini anlatan ‘Kanun Hükmü’ adlı belgeseli Altın Portakal Film Festivali’nden ‘filmdeki bir kişi hakkında yargı sürecinin devam ettiği’ gerekçesiyle çıkarılmıştı. Tepkilerin ardından yeniden seçkiye alınan belgesel bakanlığın desteğini çekmesiyle tekrardan seçkiden çıkartılmıştı ve sonucunda festival iptal olmuştu.

Bu yıl 2-10 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek Ankara Film Festivali’nin de yarışma seçkisinde ‘Kanun Hükmü’ belgeselinin yer almaması bazı eleştirilere neden olmuş, Ankara’nın da filme sansür uyguladığı yönünde yorumlar yapılmıştı.

Ön jüri belgeseli izleyemedi

Festival yönetimi yazılı açıklamayla sansürü reddetti ve ön jürinin filmi izleyemediği için değerlendiremediğini söyledi.

Açıklamaya göre ön jüri, Necla Demirci’ye film için gönderdiği şifrenin açılmadığını ve yeni bir şifre göndermesi gerektiğini bildirdi ancak gönderilmedi. Yeni bir şifre gelmeyince filmi izleyemeyen ön jüri, ‘Kanun Hükmü’nü değerlendirme dışı bırakmak zorunda kaldı.

Festival yönetiminin konuyu kronolojik olarak açıkladığı paylaşımı şöyle:

‘Bahane olarak kullanıldı’

Nejla Demirci ise festival yönetimine sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı yazılı açıklamayla yanıt verdi.

Festival yönetiminin kendisini suçladığını belirten Demirci, mazeretlerin bahane olarak kullanıldığını aktardı. Kendisine ulaşılmadığını söyleyen Demirci’nin açıklaması şöyle: