Kantin işletmecisinin taciz suçlamasıyla tutuklandığı ortaokulda idari soruşturma

İzmir’de, bir ortaokuldaki kantin işletmecisinin dört öğrenciyi taciz ettiği gerekçesiyle tutuklanmasının ardından idari soruşturma başlatıldı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince, dört öğrenci velisinin şikayeti üzerine çalışma başlatılmış, şüpheli T.D., 2 Ocak’ta, çocuklara taciz iddiasıyla sevk edildiği adliyede tutuklanmıştı.

AA’nın haberine göre il müdürlüğü, Karabağlar ilçesinde bir ortaokuldaki kantin işletmecisi T.D.’nin, dört öğrenci velisinin çocuklarının taciz edildiğine dair şikayeti üzerine tutuklanması üzerine konuyu idari olarak incelemek üzere müfettiş görevlendirdi.

İnceleme kapsamında başta okul idarecileri olmak üzere velilerin de görüşlerine başvurulacak.

Söz konusu kantincinin sözleşmesi feshedildi.