Kanser teşhisi konulan arkadaşlarına destek için saçlarını kazıttılar

Britanya’da 10 öğrenci, kanser teşhisi konulan arkadaşlarına destek vermek amacıyla saçlarını kazıttı ve hastalıkla mücadele eden bir derneğe bağış toplamaya başladı.

Fotoğraflar: Carolyn Hardwick

Chesterfield’da yaşayan 13 yaşındaki Liam’a, üç hafta önce non hodgkin lenfoma tanısı konuldu. Dokuzuncu sınıf öğrencisi Liam’ın arkadaşları kanser olan gençler için çalışan ‘Teenage Cancer Trust’a bağış toplamak üzere bir araya geldi ve aynı anda saçlarını kazıttı.

Arkadaşlarından Billy, “Liam’dan gizli tuttuk. Ona sürpriz yapmak istedik. Bağış toplamak için bir bağış sayfası açmıştık. Onu görmüş Instagram hesabından teşekkür etti. O çok iyi bir arkadaştır, tedavi sürecinde elimizden gelen desteği vereceğiz” dedi.

Şimdiye kadar 2 bin sterlin toplayan öğrencilerin öğretmenlerinden Carolyn Hardwick şunları söyledi: “Liam için çok üzüldüler ve bir şeyler yapmak istediler. Bu çok iyi bir fikir. Annesi Liam’a saçları kesilirken çekilen fotoğrafları göstermiş. Kemoterapi görüyor şu anda, evde dinleniyor. Arkadaşlarııyla gurur duyduğunu, onu düşünmelerinin kendisini çok mutlu ettiğini söyledi. Onların bu davranışını ve duyarlılığını çok takdir ettim.“

Öğrencilerin arkadaşlarıyla empati kurmalarının çok önemli ve güzel bir şey olduğunun altını çizen okul müdürü Ian Cooper da onlarla gurur duyduğunu söyledi.

Teenager Cancer Trust’tan Heather Bowen, dayanışma örneği sergileyen öğrencilerin maddi desteğinin kendilerine kanser hastalarına destek için genç çalışanlar bulma fırsatı sunduğunu vurgulayarak teşekkür etti.