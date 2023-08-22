Kanser tedavisi gören müzisyen Emel Çiftçi tutuklandı

Müzisyen Emel Çiftçi, Ankara ve Batman’da başlatılan soruşturmalar kapsamında ‘terör örgütü üyeliği’ ve ‘terör örgütü yöneticiliği’ iddiasıyla tutuklandı. Çiftçi’nin kanser tedavisi gördüğü öğrenildi.

Fotoğraf: Twitter

Çiftçi, dün sabah saatlerinde Diyarbakır’da tedavi için gittiği hastanede hakkında yakalama kararı olduğu gerekçesiyle gözaltına alınmıştı.

MA‘nın haberine göre Çiftçi, ilk olarak Ankara’da gizli tanığın verdiği beyanlar gerekçesiyle açılan soruşturma kapsamında ifade verdi.

Kültür sanat faaliyetleri kapsamında ‘terör örgütü üyeliği’ ve ‘terör örgütü yöneticiliği’ iddiasıyla ifadesi alınan Çiftçi tutuklandı.

Çiftçi’nin tutuklanmasına gizli tanık beyanları, MASAK Mali Analiz raporları, HTS analiz raporları ile kültür sanat faaliyetleri kapsamında otel konaklamaları suçlama konusu yapılırken, kaçma şüphesi ve delil karartma gerekçeleri ve yöneltilen suçlamaların Ceza Muhakemeleri Kanunu (CMK) 100 maddesinde yer alan ‘katalog suç’ kapsamında olması gerekçe gösterildi.

Acil ameliyat olması gerekiyor

Çiftçi’nin kendisi ve avukatları tarafından rahim kanseri olduğuna ve acil ameliyat edilmesi gerektiğine dair sağlık raporları da mahkemeye sunuldu. Çitçi’nin Bağlar Devlet Hastanesi’nde tedavi gördüğü, sabit ikametgahı olduğu söylense de hakimlik, tutuklanmasına karar verdi.

Çiftçi’nin zehirli tiroid hastalığı da bulunuyor.

Tutuklanan Çiftçi, Diyarbakır Kadın Kapalı Cezaevi’ne götürüldü.