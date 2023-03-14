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Yaramazlara biraz batar!

Kandilli: Yunanistan’da 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Kandilli Rasathanesi’ne göre Yunanistan’da Akdeniz açıklarında 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Fotoğraf: Reuters

Saat 19.36’de meydana gelen depremin derinliği 20,1 km.


AFAD’sa depremin 5,3 büyüklüğünde ve 4,22 km derinlikte meydana geldiğini bildirdi.

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