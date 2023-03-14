Kandilli: Yunanistan’da 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Kandilli Rasathanesi’ne göre Yunanistan’da Akdeniz açıklarında 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Saat 19.36’de meydana gelen depremin derinliği 20,1 km.
AFAD’sa depremin 5,3 büyüklüğünde ve 4,22 km derinlikte meydana geldiğini bildirdi.
Yaramazlara biraz batar!
ABD, Rusya’ya ait savaş uçaklarının, Karadeniz’de MQ-9 insansız hava araçlarından (İHA) birini düşürdüğünü duyurdu.
Kandilli Rasathanesi’ne göre Yunanistan’da Akdeniz açıklarında 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 19.36’de meydana gelen depremin derinliği 20,1 km. AFAD’sa depremin 5,3 büyüklüğünde ve 4,22 km derinlikte meydana geldiğini bildirdi.
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