Diken

Yaramazlara biraz batar!

Kanada’da üç gün üst üste sıcaklık rekoru: Onlarca kişi hayatını kaybetti

Üç gün üst üste sıcaklık rekoru kırılan Kanada’da onlarca kişi hayatını kaybetti.

Fotoğraf: Twitter

Biritish Columbia eyaletinde üç gün üst üste sıcaklık rekoru kırıldı. Lytton adlı köyde dün termometreler 49,6 dereceyi gösterdi. Bu üçüncü rekordu. Pazartesi günü eyaletteki tüm okul ve üniversitelerde eğitime ara verildi.


Eyaletteki Vancouver kentinde polis, geçen cuma gününden beri 130 ani ölüm ihbarı alındığını açıkladı. Hayatını kaybedenlerin çoğunun yaşı ileri, alt hastalığı bulunan kişiler olduğu, çoğunun ölümünde aşırı sıcak havanın etken olduğu belirtildi. 15 yıllık polis olduğunu söyleyen Steve Addison, “Normalde günde üç-dört ani ölüm ihbarı alınırdı. Bunca yıldır bu kadar fazla ani ölüme şahit olmadım. Sıcağın büyük etkisi olduğu belli” dedi.

Serinlemeye çaışan bir Vancouver sakini. Fotoğraf: Reuters

Eyalet Başbakanı John Horgan, en sıcak haftanın yaşandığını, pazar gününden önce ülke genelinde 45 derecenin hiç görülmediğini belirterek bunun toplumun birçok kesimi üzerinde özellikle de sağlık konusunda olumsuz etkileri olduğunun altını çizdi.

Uzmanlar, sıcak hava dalgasının devam etmesi halinde ölenlerin sayısının artacağına dair endişelerini dile getirerek, korunmak için yapılabilecekleri sıralarken sağlık personeli ve polisin alarma geçtiği belirtildi.

Üst üste üç gün rekor kırılan Lytton köyünün sakinlerinden Meghan Fandrich, “Hayatımda böyle sıcak görmedim. Mümkün olduğu kadar evde kalıyoruz. Dışarı çıkılacak gibi değil. Biz 30 derecelik kuru sıcağa alışığız ama 47-49 dereceye değil” dedi.

Eyaletteki evlerin böyle aşırı sıcağa alışık olunmadığı için klima olmadığı, çok sayıda kişinin kliması olduğu için otellere akın ettiği belirtildi.

SON HABERLER

Tahkim hakemi yanıtladı: ‘Söke söke’ alabilirler mi?

Britanya’nın başkenti Londra’da çalışan tahkim hakemi Can Yeğinsu, muhalefetin iktidara gelmesi halinde Kanal İstanbul için ödeme yapmayacağı yönündeki açıklamaları hakkında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “Söke söke alırlar” ifadelerini değerlendirdi: “Bu sorunun cevabı ayrıntılarda gizli.”

Ahlaksızlıktan değil mutsuzluktan ölüyoruz

Bir insan topluluğu, her istediğini yapabildiği bir toplumda niye bu kadar öfkeli ve kırılgan olur ki? Bana son 20 yılda en çok şaşırdığım şeyi sorsalar, gerçekten mutlu bir AKP’liyle bile karşılaşmadığımı söylerdim. O hâlde, artık her istediğine sahip olduğunda bile mutlu olamayan bir güruhun peşinden gitmeye razı olmamak gerekiyor. Çünkü bu içinde yaşadığımız, hepimizi mutsuzluktan öldürüyor.

Zirve ve rapor çok, tutku ve icraat yok!

UNEP tarafından hazırlanan Emisyon Farkı Raporu’nda “Dünya hala bu yüzyılda 3°C’nin üzerinde feci bir sıcaklık artışına doğru gidiyor, Paris Anlaşması’nın küresel ısınmayı 1,5°C ile sınırlama hedeflerinin çok ötesinde…” denilerek, içinde bulunduğumuz durumun vehameti tüm boyutlarıyla gözler önüne seriliyor….

Eğitim ve halk sağlığı uzmanı hemfikir: Türkiye okulların açılmasına hazır değil

Türkiye’de Covid-19 pandemisiyle beraber okullarda yüz yüze eğitime ara verileli bir yıl oldu. Uzaktan eğitim devlet okulları ve özel okullarda farklı sistemler üzerinden yapıldı. Bu durum da eğitimde eşitsizliğe neden oldu. O yüzden hem veliler hem öğrenciler hem de bazı eğitimciler okulların açılmasını istiyor. Ancak Diken’e konuşan eğitim uzmanı Cihat Şener ve halk sağlığı uzmanı Dr. İlker Belek, Türkiye’nin şu anda okulları açmaya hazır olmadığını söyledi.

Sermaye kesimi iktidarın arkasından çekiliyor mu?

İş dünyası ve bankacılık sektörü, iktidarın mega ve çılgın projelerine karşı artık mesafeli. Bir iktidar değişimi sonucunda oluşabilecek politik risklerden kaçınmak istiyor gibi. Henüz kesin konuşmak mümkün değil, ancak ‘söke söke alırlar’ ifadesi esnasında iktidar değişimi ihtimalini bilinçaltından itiraf eden Erdoğan gibi iş dünyası da iktidar değişimi senaryosunu planlarına dahil etmeye başlamış olabilir.