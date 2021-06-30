Kanada’da üç gün üst üste sıcaklık rekoru: Onlarca kişi hayatını kaybetti

Üç gün üst üste sıcaklık rekoru kırılan Kanada’da onlarca kişi hayatını kaybetti.

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Biritish Columbia eyaletinde üç gün üst üste sıcaklık rekoru kırıldı. Lytton adlı köyde dün termometreler 49,6 dereceyi gösterdi. Bu üçüncü rekordu. Pazartesi günü eyaletteki tüm okul ve üniversitelerde eğitime ara verildi.

Eyaletteki Vancouver kentinde polis, geçen cuma gününden beri 130 ani ölüm ihbarı alındığını açıkladı. Hayatını kaybedenlerin çoğunun yaşı ileri, alt hastalığı bulunan kişiler olduğu, çoğunun ölümünde aşırı sıcak havanın etken olduğu belirtildi. 15 yıllık polis olduğunu söyleyen Steve Addison, “Normalde günde üç-dört ani ölüm ihbarı alınırdı. Bunca yıldır bu kadar fazla ani ölüme şahit olmadım. Sıcağın büyük etkisi olduğu belli” dedi.

Serinlemeye çaışan bir Vancouver sakini. Fotoğraf: Reuters

Eyalet Başbakanı John Horgan, en sıcak haftanın yaşandığını, pazar gününden önce ülke genelinde 45 derecenin hiç görülmediğini belirterek bunun toplumun birçok kesimi üzerinde özellikle de sağlık konusunda olumsuz etkileri olduğunun altını çizdi.

Uzmanlar, sıcak hava dalgasının devam etmesi halinde ölenlerin sayısının artacağına dair endişelerini dile getirerek, korunmak için yapılabilecekleri sıralarken sağlık personeli ve polisin alarma geçtiği belirtildi.

Üst üste üç gün rekor kırılan Lytton köyünün sakinlerinden Meghan Fandrich, “Hayatımda böyle sıcak görmedim. Mümkün olduğu kadar evde kalıyoruz. Dışarı çıkılacak gibi değil. Biz 30 derecelik kuru sıcağa alışığız ama 47-49 dereceye değil” dedi.

Eyaletteki evlerin böyle aşırı sıcağa alışık olunmadığı için klima olmadığı, çok sayıda kişinin kliması olduğu için otellere akın ettiği belirtildi.