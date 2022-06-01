Kanada’da kokaine, ekstaziye izin

Kanada’nın British Columbia eyaletinde kokain ve MDMA gibi yasa dışı uyuşturucuların az miktarda bulundurulması yasal hale getirileceği açıklandı.

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Eyalette geçen yıl 2 binden fazla kişi aşırı doz nedeniyle hayatını kaybetmişti.

Ülkede ilk kez uyuşturculara cezai istisna getirecek deneme uygulamasının üç yıl sürmesi planlanıyor.

Buna göre yetişkinlerin toplamda 2,5 gram opioid (vücutta morfin gibi etki gösteren kimyasal maddeler), kokain, metamfetamin ve MDMA (ekstazi) bulundurmasına izin verilecek.

Bu maddeler yasa dışı olmaya devam ederken kişisel kullanım için bulunduran yetişkinler, bu nedenle gözaltına alınmayacak ve suçlamayala karşı karşı kalmayacak. Bunun yerine sağlık ve sosyal hizmetler tarafından bilgilendirilme seçeneği sunulacak.

Geçen yıl hükümette uyuşturucu yasalarında istisna talebinde bulunan British Columbia yetkilileri ‘uyuşturucu kullanmaktan duydukları utancın yardım almalarını engellemesinin önüne geçmeyi’ amaçlıyor.

Akıl sağlığı ve bağımlıklardan sorumlu bakan Carolyn Bennett “Bunu hayat kurtarmak için ve aynı zamanda uyuşturucu kullanan insanlara itibarlarını ve seçim haklarını vermek için yapıyoruz” dedi.

31 Ocak 2023-31 Ocak 2026 arasında uygulanacak programın bazı istisnaları olacak. İlk ve orta dereceli okul arazilerinde, çocuk bakım tesislerinde havaalanlarında kullanımını ve ordu mensuplarını kapsamayacak.