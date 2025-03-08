Kanada'da bara silahlı saldırı: 12 yaralı

Tarihçi İlber Ortaylı, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun “Osmanlı geri dönmeyecek” sözlerine yanıt verdi: “Bu Netanyahu cahil biri. Öbür Siyonistlerden farklı. Bunun abisi de donanımlı bir Siyonistti. Belki Osmanlı dönmeyecek ama Osmanlı İmparatorluğu’na yakın bir şey dönecek inşallah.”