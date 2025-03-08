Kanada'da bara silahlı saldırı: 12 yaralı

Kanada’nın Toronto şehrinde bir bara düzenlenen silahlı saldırıda 12 kişi yaralandı.
Toronto’nun Scarborough bölgesindeki ‘Piper Arms’ barına yerel saatle 22:39 sularında bir silahlı saldırı yapıldı.
Sky News‘in aktardığına göre polis kentte meydana gelen saldırıda en az 12 kişinin yaralandığını açıkladı.
Yetkililer, yaralılardan dördünün hayati tehlikesi olmadığını fakat diğer yaralanmalar hakkında bilgi sahibi olunmadığını belirtti.
Toronto polisi şüphelinin ‘siyah bir kar maskesi taktığını’, ‘gümüş renkli bir arabayla kaçarken’ görüldüğünü ve hâlâ arandığını duyurdu.