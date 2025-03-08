Diken

Yaramazlara biraz batar!

Kanada'da bara silahlı saldırı: 12 yaralı

Kanada’nın Toronto şehrinde bir bara düzenlenen silahlı saldırıda 12 kişi yaralandı.

Fotoğraf: CTV

Toronto’nun Scarborough bölgesindeki ‘Piper Arms’ barına yerel saatle 22:39 sularında bir silahlı saldırı yapıldı.


Sky News‘in aktardığına göre polis kentte meydana gelen saldırıda en az 12 kişinin yaralandığını açıkladı.

Yetkililer, yaralılardan dördünün hayati tehlikesi olmadığını fakat diğer yaralanmalar hakkında bilgi sahibi olunmadığını belirtti.

Toronto polisi şüphelinin ‘siyah bir kar maskesi taktığını’, ‘gümüş renkli bir arabayla kaçarken’ görüldüğünü ve hâlâ arandığını duyurdu.

Mannheim’da araç kalabalığa daldı: İki ölü, üç ağır yaralı

Münih’de araç kalabalığa daldı: 28 yaralı

SON HABERLER

NATO: İsrail'in eylemi tek taraflı

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, İran’a saldırıların İsrail’in ‘tek taraflı eylemi’ olduğunu vurguladı. Sekreter, ABD dahil olmak üzere müttefikleri gerilimi azaltmaya çağırdı.