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Yaramazlara biraz batar!

Kanada, Ukrayna uçağını düşüren İran’ı 107 milyon dolar tazminata mahkum etti

Kanada’da mahkeme, 2020’de, İran’ın, başkent Tahran yakınlarında düşürdüğü Ukrayna Hava Yolları’na ait uçakta hayatını kaybeden altı kişinin ailelerinin açtığı davada toplam 107 milyon Kanada doları (1,1 milyar lira) artı faiz ödenmesini kararlaştırdı.

Ukranya Hava Yolları’na ait uçak, 8 Ocak 2020’de, Ukrayna’nın başkenti Kiev’e gitmek üzere Tahran Uluslararası İmam Humeyni Havalimanı’ndan havalandıktan kısa süre iki füze tarafından vurulmuştu. İran, uçağı ABD füzesi sanarak ‘yanlışlıkla’ vurduklarını açıklamıştı.


Uçaktaki 176 kişi hayatını kaybetmişti. 176 kişinin 55’i Kanada vatandaşı, 35’i bu ülkede oturma izni olan isimlerdi. Kanada’da, düşürülen uçakta hayatını kaybeden 63 kişinin yakını sorumlu tuttukları İran’a dava açmıştı.

Ontario Yüksek Adalet Mahkemesi, ölen altı kişinin yakınlarına tazminat ödenmesini kararlaştırıldı. Ancak paranın İran’dan nasıl tahsil edileceği henüz netlik kazanmadı.

Ölenlerin yakınlarının avukatı Mark Arnold, petrol tankerleri dahil Kanada ve başka ülkelerdeki İran varlıklarına el koyma yoluyla parayı tahsil etmeyi düşündüklerini açıkladı.

Bu, uçakta ölenlerin yakınlarına ödenmesi için alınan ilk tazminat kararı. İran cephesi mahkemede kendini savunmadı.

Geçen yıl Kanada hükümetinin hazırladığı bir raporda İran’ın ‘tamamen sorumlu olduğu’, uçağın, ‘beceriksizlik’ ve ‘umursamazlık’ sonucunda düşürüldüğü vurgulanmıştı.

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