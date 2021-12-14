Kanada, ordudaki cinsel suistimal ‘belası’ nedeniyle özür diledi

Kanada’da, savunma bakanı, yardımcısı ve üst düzey bir general, ordudaki cinsel suistimal ‘belası’ nedeniyle mağdurlardan özür diledi.

Anita Anand. Fotoğraf: Reuters

Savunma Bakanı Anita Anand, General Wayne Eyre ve savunma bakanının yardımcısı Jody Thomas, dün kameraların karşısına geçti ve mağdurlardan özür diledi.

Orduda hizmet yaparken cinsel tacize maruz kalan kişilerin suçlamaları üzerine dava açılmıştı. 19 bin kişi şikayetçi olmuştu. Üst düzey ordu mensuplarının adı dava dosyasında geçmişti. 2019 yılında 900 milyon Kanada doları ödenmesi için yapılan anlaşma mahkeme tarafından onaylanmıştı. İki yıl önce, özür dileneceğine dair de söz verilmişti.

Anand, “Sayısız hayat, sistem hatası ve eyleme geçememek nedeniyle zarar gördü. Bu, savunma bakanlığımızın, Kanada Silahlı Kuvvetleri’nin ve hükümetin bir hatası bu ve hep orada kalacak” dedi. Yardımcısı ve General Eyre da özür dilediler.

Kanada hükümeti tarafından 2015 yılında hazırlanan bir raporda, orduda ‘kadınlara, LGBTQ bireylere düşmanca davranıldığı’ ifade edilmişti. Orduda görev yapan kadınların yüzde 25’inden fazlasının kariyerleri boyunca cinsel tacize maruz kaldıkları belirlenmişti. Tacize uğrayan kadınların sadece yüzde 23’ü sesini yükseltmiş, yaşadıklarını ilgili makamlara bildirmişti.

Dünkü özrün bir reform sürecinin başlangıcı olduğu belirtildi.