Kanada Merkez Bankası ‘Enflasyon neden, faiz sonuç’ dedi: Son 14 yılın en yüksek seviyesine çıkardı

Kanada Merkez Bankası, gecelik faiz oranını 75 baz puan artırarak yüzde 3,25’le nisan 2008’den bu yana kaydedilen en yüksek seviyeye çıkardı.

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Başta ABD olmak üzere belli başlı bütün ekonomiler yüksek enflasyonu dindirmek için faiz artışına giderken, Türkiye’de Merkez Bankası, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ‘faiz sebep, enflasyon sonuç’ teorisine uyarak yüzde 80’e dayanan resmi enflasyona rağmen faizi yüzde 13’e düşürmüştü.

Bankanın açıklamasında, parasal sıkılaşma politikasının sürdürüldüğü aktarıldı.

AA’nın aktardığına göre Covid-19 salgınının, devam eden arz kesintilerinin ve Ukrayna’daki savaşın etkilerinin büyümeyi azaltmaya ve fiyatları artırmaya devam ettiğine işaret edilen açıklamada, küresel enflasyonun yüksek kalmaya devam ettiği vurgulandı.

Açıklamada, dünya genelinde merkez bankalarının para politikasını sıkılaştırmaya devam ettiği belirtilerek ABD’de iş gücü piyasası sıkı olmasına rağmen ekonomik faaliyetin ılımlı bir hal aldığını, Çin’inse Covid-19 kapanmalarından kaynaklanan zorluklarla karşı karşıya olduğu aktarıldı.

Açıklamada, yüzde iki enflasyon hedefine ulaşmak için gereken adımların atılmaya devam edileceği kaydedildi.