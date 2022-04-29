Kanada eşcinsel erkeklerin kan vermesini engelleyen yasağı kaldırdı: Yanlış ve ayrımcı

Kanada’da eşcinsel erkeklerden kan bağışını yasaklayan uygulama kaldırıldı. Yasak uzun süredir homofobik olduğu gerekçesiyle eleştiriliyordu.

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Mevcut kural bağıştan üç ay öncesinde hemcinsleriyle cinsel ilişki yaşayan erkeklerin kan vermesine izin vermiyordu.

Sağlık bakanlığı yetkilileri değişikliği daha kapsayıcı bir kan bağışı sistemi için önemli bir dönüm noktası olarak duyurdu.

Değişiklikle birlikte 30 Eylül itibariyle bağışçılara tarama sürecinde cinsel yönelimleriyle ilgili soru sorulmayacak. Onun yerine yüksek riskli cinsel deneyim yaşayıp yaşamadıkları sorulacak.

Kanada’da ilk yasak kararı 1992’de HIV’nin kan stoğuna girmesini engellemek için alınmıştı. 80’li yıllarda yaşanan ve hatalı test nedeniyle 2 bin kadar insana HIV, yaklaşık 60 bin kişiye de hepatit C bulaşan sağlık skandalı sonrasında gelmişti.

Kademeli olarak kaldırıldı

Yasak başta ömür boyuydu, 2013’te gevşetilerek beş sene boyunca cinsel ilişki yaşamayan erkeklere kan bağışı izni verildi. Ardında bu süre üç aya indirildi.

Başbakan Justin Trudeau’nun partisi bağış yasağını ilk olarak 2015’te seçim kampanyası sırasında kaldırmayı vadetmiş ancak aradan geçen zamana rağmen harekete geçilmediği için eleştirilerin hedefinde olmuştu.

Trudeau konuyla ilgili basın toplantısında değişikliğin zamanın çoktan geldiğini belirterek mevcut yasağı ‘ayrımcı ve yanlış’ olarak nitelendirdi.

AIDS epidemisinin yaşandığı 80’li yıllarda birçok ülkede benzer yasaklar uygulanmaya başlanmıştı. Uzmanlar yasağın çok az etkili olduğunu gördü, artık bağış öncesi kan HIV ile hepatit B ve C virüsleri taramasından geçtiyor.

Yasağı kaldıran diğer ülkeler arasında Britanya, Fransa, Yunanistan, İsrail, Macaristan, Danimarka ve Brezilya var.