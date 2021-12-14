Kanada, çocukken ayrımcılığa uğrayan yerlilere tazminat ödeyecek

Kanada, çocukluğunda ‘koruma altındayken’ ayrımcılığa uğrayan yerlilere toplam 40 milyar Kanada doları (yaklaşık 446 milyar lira) tazminat ödeyecek.

Eylüldeki bir protesto gösterisinde, ‘Her çocuk değerlidir’ yazılı pankart açılmıştı. Fotoğraf: Reuters

Eylül ayında, yüksek mahkeme, hükümetin yerlilere yönelik hizmetlere yerli olmayan çocuklarınkilere kıyasla daha az fon ayırdığına dair 2016 tarihli mahkeme kararını onamıştı. Her çocuk ve ailesi için 40 bin Kanada doları (446 bin lira) ödenmesini istemişti. Hükümet kararı temyize götüreceğini açıklamıştı.

Ancak yaz aylarında, yerlilerin çocuklarının yollandığı okulların geçmişte kurulu olduğu alanlarda 1100 isimsiz mezar bulununca hükümet üzerinde baskı arttı ve temyizden vazgeçip tazminatı ödemeye karar verdi.

1996 öncesine kadar ülkenin eğitim sisteminde yerli çocuklar ailelerinden alınıp yatılı okullara yollanıyordu. Çoğunun yetersiz beslendiği, dayak yediği ve cinsel tacize uğradığı ortaya çıktı. Aktivist ve sivil toplum kuruluşlarına göre bu yerlilere yönelik asimilasyon yöntemlerinden biriydi. Dillerini unutup Fransızca veya İngilizce konuşmaya, Hristiyan olmaya zorlanıyorlardı.

1874 ile 1996 arasında 150 bin Kanada Kızılderilisi ve Eskimo söz konusu okullara gitti. Okulların giderinin karşılanmasında kiliseler önemli rol oynuyordu.

Yerlilerin kurduğu birliğin başkanı RoseAnne Archibald, “Para adaletin yerini bulması anlamına gelmiyor ama yaraların sarılmaya başladığını işaret ediyor” dedi.

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, Kanada’yı ziyaret edip, özür dilenmesi ve yaraların sarıılmasına yönelik çabalara destek vereceğini açıkladı ancak ziyaret için henüz tarih belirlenmedi.